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SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLEN RIZA SARRAF MAHKEMEYE ZİNCİRLENEREK GETİRİLDİ


Serbest Bırakıldığı İddia Edilen Rıza Sarraf Mahkemeye Zincirlenerek Getirildi
Tarih : 12 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : Serbest Bırakıldığı İddia Edilen Rıza Sarraf Mahkemeye Zincirlenerek Getirildi(7/10)3

New York'ta bugün yeniden hakim karşısına çıkan Rıza Sarraf, eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği yeni iddianamedeki suçları reddetti.

AYAKLARI ZİNCİRLİ HALDE GETİRİLDİ

Hürriyet'in haberine göre ayakları zincirli halde mahkeme salonuna getirilen Sarraf'ın avukatı Benjamin Brafman, hakim Richard Berman'ın "Yeni iddianameyi okudunuz mu? Pozisyonunuz nedir?" şeklindeki sorusuna, "İtirazda bulunacağız" karşılığını verdi. Yeni iddianamenin merkezinde artık Halkbank'ın olduğunu söyleyen Brafman, başsavcılığın sunduğu Halkbank ile ilgili pek çok belgeyi daha önce incelemediklerini, bunları yeniden gözden geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

30 EKİM'DE JÜRİLİ DURUŞMA VAR

Yaklaşık 10 dakika süren oturumda tarafları bundan sonra izlenecek takvimi belirlemek üzere 25 Eylül'de mahkemeye çağıran hakim Richard Berman, büyük olasılıkla ertelenmesi beklenen 30 Ekim jürili duruşma tarihine şimdilik sadık kalınmasını istedi.

"TAHLİYE OLDUĞU" HABERLERİ TEKNİK HATADAN KAYNAKLANDI

Sarraf'ın, ABD cezaevleri kayıtlarına dayanarak "9 Eylül günü tahliye edildiği" iddialarının da böylece hata olduğu ortaya çıktı. Zaten, bu bilginin yanlış olduğu başsavcılık tarafından belirtilmiş, cezaevi ise bu teknik hatayı dün sabah düzeltmişti.

ATİLLA'NIN AVUKATI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sarraf'ın avukatı Brafman'ın saç ve sakal bıraktığı gözlenirken, ağabeyinin de üç hafta önce vefat ettiği ortaya çıktı. Öte yandan aynı suçlamalarla yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco'nunda kalp krizi geçirdiği ve halen hastanede tedavi gördüğü ancak bu durumun duruşma takvimine bir etkisi olmayacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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