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serbest piyasada döviz açılış fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:13
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları(8/10)8


İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar 3,7950 liradan satılıyor. 4,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0400 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olmuştuİstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar 3,7950 liradan satılıyor. 4,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0400 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olmuştu



 



kaynak:haberler








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