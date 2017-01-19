SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar 3,7950 liradan satılıyor. 4,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olmuştuİstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar 3,7950 liradan satılıyor. 4,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olmuştu
kaynak:haberler
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