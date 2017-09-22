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Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da güne düşüşle başlayan dolar, 3,4970, euro 4,1860 liradan alıcı buluyor.

Tarih : 22 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları(7/10)3

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,4950 liradan alınan dolar 3,4970 liradan satılıyor. 4,1840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,1860 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5080 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1870 lira olmuştu.

FED BİTTİ, POLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Haftanın sürprizi 2017 Aralık ayında faiz artışı için kapıyı açık bırakan Fed'den geldi. Fırtınalar sonrası ekonomideki yavaşlamayı geçici gören ve faiz patikasında değişikliğe gitmeyen Fed açıklaması sonrasında dolar güçlenirken, altın, yen, ABD tahvili gibi emin liman olarak görülen yatırım araçları değer kaybetti.

Jeopolitik riskler TL'nin görece negatif ayrışmasına neden oluyor. Dolayısıyla piyasanın gözü kulağı artık Kuzey Irak'tan gelecek haberlerde. Dün K. Irak'taki referandumun ertelenebileceği iddiaları dolar/TL'ye hemen gevşeme olarak yansıdı. Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinin ardından ABD'den gelecek haberler de izlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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