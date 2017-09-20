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Serbest Ticaret Bölgelerinde TL Kullanımı Zorunluluğu Kaldırıldı

SERBEST TİCARET BÖLGELERİNDE TL KULLANIMI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Serbest ticaret bölgelerindeki faaliyetlere ilişkin ödemelerde, Türk Lirası kullanımı zorunluluğu kaldırıldı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Serbest Ticaret Bölgelerinde Tl Kullanımı Zorunluluğu Kaldırıldı(10/10)6

Serbest bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin her türlü ödemede Türk lirası kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Ödemeler artık döviz veya Türk lirası ile yapılabilecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme, döviz veya Türk lirası ile gerçekleştirilecek.

MART 2017'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Söz konusu kararla "13 Mart 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar" yürürlükten kaldırıldı.Daha önceki kararda, serbest bölgelerle diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk lirası ile de yapılabileceği, bunun dışındaki tüm ödemelerin Türk lirası ile yapılacağı hükme bağlanmıştı. Karar, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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