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Serdar, hasta diyenlere inat bombayı patlattı

SERDAR, HASTA DİYENLERE İNAT BOMBAYI PATLATTI

Serdar Ortaç, Muğla konseri öncesi kısa bir röportaj verdi. Ortaç, hastalığı atlattığını ve yeni albümünün eylül ayında çıkacağını belirtti.

Tarih : 02 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Serdar, Hasta Diyenlere İnat Bombayı Patlattı(9/10)5

Kurban Bayramını 1'nci günü Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı Serdar Ortaç hayranlarına albüm müjdesini verdi. Ortaç, Yıldız Tilbe'nin de bestelerinin olduğu albümü eylül ayında çıkaracağını açıkladı.

İSTANBUL'DA KURBANIMIZI KESTİK

Kurban Bayramının 1'nci günü Bodrum Pasha'da sahne alan Ortaç Sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ortaç yoğunluk nedeniyle bayramdan bir şey anlamadığını söyleyerek "İstanbul'da kurbanımızı kestik. Ben gidemedim ama menajerimi gönderdim. Gitti kurbanımızı aldı kestirdi. Orda başında olamasak ta ben inanıyorum yarı hayrı dokunuyordur, önemli olan niyettir. O kurban kesene adanırken sen çalıştığın yerde onunla aynı anda o duayı ediyorsan hayrı sana illaki dokunur. 40 senedir bana yaradı" dedi.

SAĞLIĞIM ÇOK İYİ EŞİM BANA BAKIYOR

Sağlığı hakkından da bilgi veren Ortaç " çok şükür sağlığım iyi. Eşim bana bakıyor, bende ona bakıyorum. Şimdilik bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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