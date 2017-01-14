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seren serengil'in eski eşine silahlı saldırı

SEREN SERENGİL'İN ESKİ EŞİNE SİLAHLI SALDIRI

Beşiktaş'ta şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı.

Tarih : 14 Ocak 2017, 14:30
Puan Ver : Seren Serengil'in Eski Eşine Silahlı Saldırı(5/10)6


Beşiktaş'ta şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Aytun saldırı sonucu bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay Beşiktaş,Ulus, Adnan Saygun Caddesi, Ulus Parkı içindeki bir gece kulübünde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübüne gelen bir kişi, Musa Melih Aytun'un yanına gelerek dışarı çıkmasını istedi. Dışarı çıkmak istemeyen Aytun ile süpheli arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahını çıkaran şüpheli kişi silahla Aytun'un bacağına ateş ederek gece kulübünden ayrıldı.



GECE KULÜBÜ BOŞALTILDI



Olayın ardından içerideki vatandaşlar eğlence mekanından tahliye edilirken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralanan Aytun Ulus'taki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI



Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı gece kulübünde delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Gece kulübünde yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi gece kulübünün kapısından girerek Musa Melih Aytun'un masasına geldiği görülüyor. İkili arasında kısa süre yaşanan tartışmanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli kişi sakinleştirilmeye çalışılıyor. Bu sırada Aytun'un telefonla birisi ile görüştüğü görülüyor. Görüşmenin ardından ayağa kalkan Aytun'a şüpheli kişinin ayağına ateş açıyor. Olayın ardından ise gece kulübünde eğlenenlerin panikle etrafa kaçıştığı kameralara yansıyor.



 



kaynak:sabah








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