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Sergen Yalçın'ın İstifasından Sonra Eskişehirspor, Yücel İldiz'le Anlaştı

SERGEN YALÇIN'IN İSTİFASINDAN SONRA ESKİŞEHİRSPOR, YÜCEL İLDİZ'LE ANLAŞTI

Sergen Yalçın'ın 24 Erzincanspor maçı öncesi istifa etmesiyle teknik direktör arayışlarına giren Eskişehirspor, 64 yaşındaki Yücel İldiz'le anlaşmaya vardı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : Sergen Yalçın'ın İstifasından Sonra Eskişehirspor, Yücel İldiz'le Anlaştı(10/10)6

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın flaş ayrılığı sonrası Eskişehirspor, takımı Yücel İldiz'e emanet etti. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'da görev yapan tecrübeli teknik adam için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Önder Özen ile de görüşen Es-Es'in idarecileri, son olarak İldiz'de karar kıldı.

ESKİŞEHİRSPOR'UN BU SEZON LİGDE GALİYETİ YOK

Bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet elde edemeyen Eskişehirspor, 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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