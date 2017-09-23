Teknik direktör Sergen Yalçın'ın flaş ayrılığı sonrası Eskişehirspor, takımı Yücel İldiz'e emanet etti. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'da görev yapan tecrübeli teknik adam için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Önder Özen ile de görüşen Es-Es'in idarecileri, son olarak İldiz'de karar kıldı.

ESKİŞEHİRSPOR'UN BU SEZON LİGDE GALİYETİ YOK

Bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet elde edemeyen Eskişehirspor, 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kaynak: haberinburada