SERGEN'İN SON MAÇINDA ESKİŞEHİRSPOR ÇAKILDI
Eskişehirspor, Sergen Yalçın'ın takımın başında çıktığı son maçta uzatmalarda 3. Lig ekibi Erzincanspor'a 4-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.
Ligde zor günler geçiren Eskişehirspor'a bir darbe de Türkiye Kupası'ndan geldi.
Erzincan 13 Şubat Stadyumu'nda oynanan maçta 24 Erzincanspor, Eskişehirspor'u 4-2 mağlup etti. Maç iki taraf için de hızlı başladı. 24 Erzincanspor 3. dakikada Erdi Kasapoğlu ile golü bulurken, Eskişehirspor 5. dakikada Uğur İnceman ile cevap verdi.
NORMAL SÜRE 2-2 BİTTİ
17. dakikada Semih Şentürk ile Eskişehir'in öne geçmesinin ardından 51. dakikada Aybars Garhan durumu 2-2'ye getirdi. 90 dakikanın 2-2 bitmesinin ardından maç uzatmalara gitti.
Uzatmaların ilk yarısının golsüz geçmesinin ardından 24 Erzincanspor uzatmaların 2. yarısında 2 gol birden buldu ve Eskişehirspor'u 4-2 mağlup etti.
SERGEN YALÇIN MAÇ ÖNCESİNDE İSTİFA ETMİŞTİ
Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç öncesinde yaptığı basın toplantısında, maçtan sonra görevi bırakacağını söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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