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Sergen'in takımı 1. Ligde dibe vurdu

SERGEN'İN TAKIMI 1. LİGDE DİBE VURDU

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Eskişehirspor, Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı, toplam 3 puanla 17. sırada yer aldı.

Tarih : 19 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Sergen'in Takımı 1. Ligde Dibe Vurdu(5/10)1

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçında Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un tek golünü 69. dakikada Andreas Vasilogiannis kaydetti. Eskişehirspor'a bir puanı getiren gol ise 90+2. dakikada Bruno Mezenga'dan geldi.

ERKAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 88. dakikasında Eskişehirspor'dan Erkan Zengin, Ümraniyespor'dan mehmet Sedef kırmızı kart gördü.

ES-ES 17. SIRADA

Bu sonucun ardından Bayram Bektaş yönetimindeki Ümraniyespor puanını 10'a yükseltti. Sergen Yalçın yönetimindeki Eskişehirspor ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'de bir sonraki hafta programında Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Ümraniyespor, Denizlispor'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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