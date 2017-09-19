SERGEN'İN TAKIMI 1. LİGDE DİBE VURDU
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Eskişehirspor, Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı, toplam 3 puanla 17. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'de 5. hafta maçında Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ümraniyespor'un tek golünü 69. dakikada Andreas Vasilogiannis kaydetti. Eskişehirspor'a bir puanı getiren gol ise 90+2. dakikada Bruno Mezenga'dan geldi.
ERKAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 88. dakikasında Eskişehirspor'dan Erkan Zengin, Ümraniyespor'dan mehmet Sedef kırmızı kart gördü.
ES-ES 17. SIRADA
Bu sonucun ardından Bayram Bektaş yönetimindeki Ümraniyespor puanını 10'a yükseltti. Sergen Yalçın yönetimindeki Eskişehirspor ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'de bir sonraki hafta programında Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Ümraniyespor, Denizlispor'a konuk olacak.
Kaynak: haberinburada
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