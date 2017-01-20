SERGEY LAVROV'DAN ASTANA AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizinin çözümü için olumlu gelişmeler elde edildiğini söyledi.
Lavrov, Moskova'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Siyasi İstişare Toplantısının açılışında Suriye krizinin çözüm sürecini değerlendirdi.
Artık herkesin Suriye krizinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı temel alınarak, genel ulusal diyalog ve barış yolu ile çözülmesine taraftar olduğunu ifade eden Lavrov, "Krizin çözümü için olumlu gelişmeler elde edildi. Bu nedenle Astana'da yapılacak görüşmeleri, kapsamlı bir siyasi çözüm için parametrelerin hazırlanmasına ve şubatta Cenevre'de devam edecek daha geniş toplantı için önemli katkı sunacak gelişme olarak görüyoruz." dedi.
kaynak:ahaber
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