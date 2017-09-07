ŞERİF MARDİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, TABUTUNU DAVUTOĞLU OMUZLADI
Ünlü sosyolog Şerif Mardin son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Öğrencisi olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.
Prof. Dr. Şerif Mardin için Yeniköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. Şerif Mardin'in öğrencisi olduğu için kendisini şanslı hissettiğini, Mardin'in ölümüyle sosyoloji alanında büyük bir kaybın, boşluğunu oluşacağını vurguladı.
Dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Mardin'in cenaze törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Ertuğrul Günay da katıldı.
"ŞERİF MARDİN'İN TALEBESİ OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. Şerif Mardin'in öğrencisi olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.Davutoğlu, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mardin'in vefatı dolayısıyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şerif Mardin'in ölümüyle sosyoloji alanında büyük bir kaybın, boşluğunu oluşacağını vurguladı.
Bu boşluğu Mardin'in yetiştirdiği öğrencilerin ve bıraktığı eserlerin dolduracağını ifade eden Davutoğlu, "Kendimi, Türkiye'de sosyoloji ilminde bu kadar kıymetli bir Hoca'nın talebesi olmakla son derece şanslı hissediyorum. Doktora tezimi hazırlarken verdiği destek benim için çok kıymetlidir. Yeni nesillerin de kendilerine bu tür meslek ahlakına sahip, zarif, azimli insanları örnek almalarını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
"EN SON GEÇTİĞİMİZ AY ZİYARET ETMİŞTİM"
Davutoğlu, geçen ay Prof. Dr. Mardin'e yaptığı ziyarete ilişkin de şunları kaydetti:
"Hocam'ı en son geçtiğimiz ay içinde evinde ziyaret etmiştim. Hala ilmi çalışma heyecanı içinde bulunması açıkçası beni çok etkilemişti. Şaşırtmıştı diyemeyeceğim çünkü onu yıllardır tanıyorum. Talebesi olarak ilme, irfana, eğitime, okumaya ne kadar düşkün olduğunu zaten biliyorum. Ama ömrünün son demlerine gelmiş olmasına rağmen bu heyecanın hiç sönmemiş olması etkilemişti. Konuşurken sesini duymakta bile zorlanıyorduk uzun süredir. Ama buna rağmen her gün bir süre de olsa masasının başına geçip okumakta olduğu kitabına devam ediyor, öğrenciler ile kısa da olsa sohbet etmekten büyük keyif alıyordu."
İşte cenazeden kareler:
Kaynak: haberinburada
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