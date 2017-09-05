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SEVDİĞİ KADINI ALAMAYINCA ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI, SONRA DA İNTİHAR ETTİ!


Sevdiği Kadını Alamayınca Öldürdü, Annesini Yaraladı, Sonra da İntihar Etti!
Tarih : 05 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Sevdiği Kadını Alamayınca Öldürdü, Annesini Yaraladı, Sonra Da İntihar Etti!(10/10)6

Samsun'un Terme ilçesinde sevdiği kadını alamayan adam dehşet saçtı. Hem sevdiği kadını hem kendi hayatını bitirdi.

SEVDİĞİ KADINI AİLESİNDEN İSTEDİ, VERMEDİLER

Olay, bu akşam Samsun'un Terme ilçesi Evci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan Emine Günay'ı ailesinden isteyen İsmet Kır, olumsuz yanıt aldı.

SEVDİĞİ KADIN İLE ANNESİNİ VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Bu akşam tekrar görüşmek için Günay'ın evine giden Kır, burada çıkan tartışmanın ardından dehşet saçtı. İsmet Kır, belinden çıkardığı tabanca ile ilk önce Emine Günay'a, ardından annesi Narin Yıldız'a ateş açtı. Günay ve Kır, kanlar içerisinde yere yığılırken, tabancayı şakağına dayayan Kır, ateşleyerek intihar etti.

İKİ AŞIK OLAY YERİNDE CAN VERDİ, ANNE AĞIR YARALI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Günay ve İsmet Kır'ın hayatını kaybettiğini tesbit etti. Narin Yıldız ise ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Emine Günay ve İsmet Kır'ın cansız bedenleri Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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