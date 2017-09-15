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SEVDİĞİNE KAÇAN KIZLARINI ÖLDÜRÜP, 250 BİN TL KAN PARASI ALDILAR


Sevdiğine kaçan kızlarını öldürüp, 250 bin TL kan parası aldılar
Tarih : 15 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Sevdiğine Kaçan Kızlarını Öldürüp, 250 Bin Tl Kan Parası Aldılar(6/10)2

İstanbul Arnavutköy'de zorla evlendirilmek istenince evden kaçan 18 yaşındaki Sinem Çelik'in ölüm emrini veren aile, genç kızın sevdiği gencin ailesinden de kan parası aldı.

SEVDİĞİ ADAMA KAÇINCA, ÖLÜM FERMANINI VERDİLER

Cinayet, 25 Mayıs'ta İstanbul Arnavutköy'de işlendi. 18 yaşındaki Sinem Çelik, beşik kertmesiyle evlendirilmek istenince Erzurum'dan İstanbul'a kaçıp sevdiği genç Ahmet B.'nin yanına geldi.

Aile meclisi Sinem için ölüm kararı verdi. Genç kızın ağabeyi ve eniştesi izini buldukları Sinem'i öldürüp kaçtı. Şüpheliler, Balıkesir'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

800 BİN TL İSTEDİLER

Habertürk'ün haberine göre bir süre sonra Çelik ailesi kan parası istedi ve Ahmet B.'nin ailesine tehditte bulunup "Sizin yüzünüzden cinayet işledik. 800 bin TL verin sizi de öldürmeyelim" dedi.

250 BİN LİRA VERDİLER

Bunun üzerine Ahmet B.'nin ağabeyi Dursun B., Gaziosmanpaşa Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu ve tehdit edenlerin isimlerini verdi. Evini satan ağabey, akrabalarını da dolaşıp para topladı. Kan parası isteyen aileyi ikna eden Dursun B., denkleştirdiği 250 bin lirayı aileye verdi. Ancak Dursun B., şikayetinden vazgeçmedi.

Dursun B., şunları söyledi: "Hastanede bile Ahmet'i arayıp 'Sıra sana da gelecek' diye tehdit ettiler. Sonra öldürdükleri kızın üzerinden kan parası pazarlığı yapmaya başladılar. 'Kan dökülmesini istemiyorsanız 800 bin lira verin' dediler. Bunu bile pazarlık konusu yapıp 250 bin liraya indiler. Daha önce çobanlık yapıyordum. İstanbul'a gelmeden önce hayvanlarımı satıp 2007'de İstanbul'da iki daire almıştım. Onlardan birini sattım, yakınlarımdan da para istedim. Topladığım parayı aracılara teslim ettim. Onun öncesinde de savcılığa dilekçe verdim. Her şeyi anlattım.""BİZİ BİTİRDİLER"

O günden sonra korku içinde yaşadıklarını anlatan Dursun B., şunları söyledi: "Ailem bu yüzden rahat yüzü göremez oldu. Arkam yok diye üzerime geldiler. Tehdit ettiler, para aldılar. Hem ailemi hem Ahmet'i bitirdiler. Sinem'in de canına kıydılar. Şimdi yakınlarım da benimle konuşmuyor. Ama ne olursa olsun şikayetimden asla vazgeçmeyeceğim."

Kaynak: Habertük

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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