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Sevgilisi kamyonetle ezmişti, 35 gün geçti hala komada

SEVGİLİSİ KAMYONETLE EZMİŞTİ, 35 GÜN GEÇTİ HALA KOMADA

Eski erkek arkadaşıyla görüştüğü için sevgilisi tarafından kamyonetle ezilen genç kız, hastanede 35 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Tarih : 04 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Sevgilisi Kamyonetle Ezmişti, 35 Gün Geçti Hala Komada(6/10)2

Adana'da 31 Temmuz'da sevgilisiyle arasında çıkan tartışma sonrası kamyonet altında kalarak ağır yaralanan Ece Çelik'in hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

ESKİ SEVGİLİNLE GÖRÜŞTÜN KAVGASI FACİAYLA SONUÇLANMIŞTI

31 Temmuz Pazartesi günü, Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Ece Çelik, sevgilisi İbrahim D. tarafından evine getirilmiş, araçtan inmek üzereyken eski sevgilisi Hüseyin A. ile arkadaşlarının gelmesiyle çıkan tartışmada İbrahim D. kamyonetiyle Ece Çelik'e önce çarpmış sonra da üzerinden geçmişti.

16 GÜN UYUTULDU 19 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Ece Çelik, ağır yaralı olarak önce özel bir hastaneye daha sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyin Cerrahı Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Çelik, beyin ameliyatı olduktan sonra 16 gün boyunca uyutuldu. Beyinden alınan bazı kemikler ise beyne baskı yapmaması için karın bölgesine yerleştirildi. 16 gün sonra Ece Çelik uyandırıldı ancak hala kendine gelemedi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çelik'in komada olduğu öğrenildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Bu arada, Çelik'e çarptığı ileri sürülen İbrahim D. ise önce serbest kalmış, sonra ev hapsi verilmiş, daha sonra ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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