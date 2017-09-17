Bursa-İstanbul otobanı Orhangazi gişeleri yakınlarında seyir halindeyken yanan mobilya yüklü TIR küle döndü. İstanbul'dan yüklediği mobilyaları Bursa'ya getirmek için yola çıkan 47 yaşındaki M.Ş. yönetimindeki 17 KC 141 dorse plakalı TIR, Bursa-İstanbul otobanı Orhangazi gişelerine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

TIR HURDAYA DÖNDÜ, CAN KAYBI YAŞANMADI

TIR'ın yandığını fark eden Şencan, yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında TIR tamamen yanarken, can kaybı ve yaralanma yaşanmaması tek teselli oldu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Bursa- İstanbul otobanı Bursa istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaynak: haberinburada