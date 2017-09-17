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Seyir halindeyken alev topuna dönen TIR, kül oldu

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV TOPUNA DÖNEN TIR, KÜL OLDU

Bursa Orhangazi'de mobilya yüklü TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsünün terk ettiği TIR tamamen yanarken, can kaybı yaşanmadı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Seyir Halindeyken Alev Topuna Dönen Tır, Kül Oldu(10/10)6

Bursa-İstanbul otobanı Orhangazi gişeleri yakınlarında seyir halindeyken yanan mobilya yüklü TIR küle döndü. İstanbul'dan yüklediği mobilyaları Bursa'ya getirmek için yola çıkan 47 yaşındaki M.Ş. yönetimindeki 17 KC 141 dorse plakalı TIR, Bursa-İstanbul otobanı Orhangazi gişelerine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

TIR HURDAYA DÖNDÜ, CAN KAYBI YAŞANMADI

TIR'ın yandığını fark eden Şencan, yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında TIR tamamen yanarken, can kaybı ve yaralanma yaşanmaması tek teselli oldu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Bursa- İstanbul otobanı Bursa istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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