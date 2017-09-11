Şeyma Subaşı ve Aslışah Alkoçlar daha önce Çeşme'de kavga etmişti. İkili bu kez de Instagram'da birbirine girdi.

Instagram son günlerde adeta atışma yerine döndü. Aslışah Alkoçlar'la, Şeyma Subaşı bu kez instagramda kapıştılar. Daha önce de Çeşme'de de kavga eden iki genç kadının kavgaları bu kez instagram story'e sıçradı.

"BEN OLAMAYACAKSIN"

Şeyma Subaşı, "İstanbul'da işlerimi halledip, St. Tropez'de bir evlenip devam edeceğim gezmelerime" derken, Aslışah Alkoçlar ise "Ne yaparsan yap ben olamayacağımı anlayamadın mı?.." diyor.

İşte karşılıklı paylaşımları:

Kaynak: haberinburada