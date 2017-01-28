Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

şeyma subaşı'dan şaşırtan itiraf

ŞEYMA SUBAŞI'DAN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Bir süredir Acun Ilıcalı'yla beraberliğini sürdüren ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olan Şeyma Subaşı, "Evlenmeyi düşünmüyorum" açıklaması yaptı.

Tarih : 28 Ocak 2017, 13:46
Puan Ver : Şeyma Subaşı'dan Şaşırtan İtiraf(10/10)10


 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, her geçen gün evlilik sorularıyla karşılaşıyor. Bir süredir beraber yaşayan çiftin artık evliliğe doğru yol alması beklenirken, şoke edici itiraf Şeyma Subaşı'ndan geldi.



MUTLU HAYATI SOSYAL MEDYADA



Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, İstanbul-Miami arası mekik dokuyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da keyifli bir hayat sürdüğünü gösteriyor. Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşanmasından sonra Şeyma-Acun çifti sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya ve basının karşısına birlikte çıkmaya başlamıştı.



SORU ÜZERİNE YANITLADI, TERS KÖŞEDE BIRAKTI



İlişkilerinin evliliğe gitmesi beklenirken, Subaşı'nın cevabı herkesi şaşırttı. Birkaç gün önce koyduğu fotoğrafa binlerce yorum gelen Subaşı, sadece bir takipçisine cevap verdi. "Neden evlenmeden çocuk yaptınız, evlenmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna; "Allah öyle nasip etti. Hayır düşünmüyorum" diye cevap verdi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Şeyma  Subaşı  Dan  Şaşırtan  İtiraf    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER