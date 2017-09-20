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Şeyma Subaşı'nın Düğünde Giydiği Kıyafet ABD'li Yıldızın Kıyafetinin Kopyası Çıktı

ŞEYMA SUBAŞI'NIN DÜĞÜNDE GİYDİĞİ KIYAFET ABD'Lİ YILDIZIN KIYAFETİNİN KOPYASI ÇIKTI

Acun Ilıcalı ile 8 yıllık beraberliğin ardından evlenen Şeyma Subaşı'nın gelinliği, ABD'li oyuncu Hailee Steinfeld'in kıyafetinin kopyası çıktı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Şeyma Subaşı'nın Düğünde Giydiği Kıyafet Abd'li Yıldızın Kıyafetinin Kopyası Çıktı(5/10)1

Acun Ilıcalı, 8 yıldır birlikte olduğu Şeyma Subaşı ile dün Fransa'da evlendi. Bugün ise kulüp Bagatelle'de düğün törenleri gerçekleşti. Şeyma Subaşı herkesin merakla beklediği gelinliğinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇALINTI TASARIM İDDİALARINA NEDEN OLDU

Nikahta Zimmermann marka beyaz bir kıyafet giymeyi tercih eden Şeyma Subaşı, düğünde Vera Wang imzalı gelinlik giydi. Ancak gelinliğin modeli, sosyal medyada çalıntı tasarım iddialarına neden oldu.

HAILEE STEINFELD'İN KIYAFETİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın Vera Wang imzalı gelinliğinin ABD'li oyuncu Hailee Steinfeld'in 2017 Altın Küre Ödül Töreni'nde giydiği kıyafete benzerliğiyle dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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