Acun Ilıcalı, 8 yıldır birlikte olduğu Şeyma Subaşı ile dün Fransa'da evlendi. Bugün ise kulüp Bagatelle'de düğün törenleri gerçekleşti. Şeyma Subaşı herkesin merakla beklediği gelinliğinin ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇALINTI TASARIM İDDİALARINA NEDEN OLDU

Nikahta Zimmermann marka beyaz bir kıyafet giymeyi tercih eden Şeyma Subaşı, düğünde Vera Wang imzalı gelinlik giydi. Ancak gelinliğin modeli, sosyal medyada çalıntı tasarım iddialarına neden oldu.

HAILEE STEINFELD'İN KIYAFETİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın Vera Wang imzalı gelinliğinin ABD'li oyuncu Hailee Steinfeld'in 2017 Altın Küre Ödül Töreni'nde giydiği kıyafete benzerliğiyle dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada