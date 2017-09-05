SEZERCİK LAKAPLI OYUNCU SEZER İNANOĞLU, EŞİNİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ
Yeşilçam'ın Sezercik lakaplı oyuncusu Sezer İnanoğlu'nun boşanmak üzere olduğu eşi, "Beni ölümle tehdit ediyor." diyerek savcılığa başvuruda bulundu.
Yeşilçam'ın Sezercik lakaplı oyuncusu Sezer İnanoğlu'nun boşanmak üzere olduğu eşi, savcılığa başvurdu. Zeynep İnanoğlu, "Eşim beni ölümle tehdit ediyor" dedi. Sezercik'e dava açıldı.
İKİ YIL SONRA BOŞANMA
70'Lİ yılların çocuk starı Sezer İnanoğlu, 2015'te spiritüel yaşam terapisti Zeynep İnanoğlu ile evlenmişti. Çift, geçen Kasım ayında boşanma davası açtı. Ancak bu dava devam ederken, Zeynep İnanoğlu savcılığa başvurdu.
"SEN BEDENİNİ SATTIN"
Zeynep İnanoğlu, "Eşim 'Sen bedenini sattın. Zengin avcısı! Seni öldüreceğim' diye beni tehdit ediyor" dedi. Savcılık, yaptığı soruşturma sonrası İnanoğlu'na 'ölümle tehdit ve hakaret' suçlamasıyla dava açtı.
HAKKINDA 3.5 YIL HAPİS İSTENİYOR
Zeynep İnanoğlu, eşiyle uzlaşmayı reddetti. Sezercik hakkında 3.5 yıla kadar hapis isteniyor. Dava, yakında Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Kaynak: haberinburada
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