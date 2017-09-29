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Sezon sonunda boşa çıkacak Mesut'a sürpriz talip

SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKACAK MESUT'A SÜRPRİZ TALİP

İtalyan ekibi Inter, Arsenal'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in transferi için teklifte bulunacak.

Tarih : 29 Eylül 2017, 13:10
Puan Ver : Sezon Sonunda Boşa Çıkacak Mesut'a Sürpriz Talip(8/10)4

2013 yılında transfer olduğu ve bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Arsenal'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mesut Özil'in geleceği merak konusu.

Türk asıllı Alman orta saha 166 kez formasını giydiği Londra ekibinde ilk haftalarda gösterdiği performansın ardından Alexis Sanchez'in dönüşüyle yedek kulübesine oturdu.

INTER HAREKETE GEÇTİ

28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda İngiltere'den ayrılabileceği konuşulurken, Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Inter deneyimli orta sahanın transferi için kolları sıvadı.

Kulübün çoğunluk hissesini elinde bulunduran Erick Thohir, Mesut Özil'e olan ilgilerini doğrularken, "Mesut Özil kesinlikle ilgilendiğimiz oyunculardan birisi. Ancak sezon ortasında yaptığımız son transferlerden verim alamadığımız ortada. Lukas Podolski ve Xherdan Shaqiri'yi ocak ayında kadromuza kattık ama beklentilerin altında kaldılar. Birçok yeni oyuncumuz var ve şu anda onlardan en iyi takımı oluşturmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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