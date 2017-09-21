Aksaray'da engelinden dolayı yüzde 48'lik vergi indirim raporuyla emekli edilen Cuma Ali Altay'dan, kurum kayıtlarında yapılan incelemede engelinin yüzde 36 olarak belirlenmesi üzerine 5 yılda emekli maaşı olarak aldığı 67 bin lira geri istendi.

"KURUM HATASI NEDENİYLE MAĞDUR OLDUM"

Altay, kurumun hatasından kaynaklanan durum nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden yardım bekliyor. Lalali Mahallesi'nde berberlik yapan, kalça çıkığı ve işitme kaybı nedeniyle engeli bulunan Altay, 24 yıl 6 ay Bağkur primi ödedi.

Engelinden dolayı erken emekli olmak için 2008 yılında Vergi Dairesine başvuran Altay, sevk edildiği hastaneden yüzde 48 engelli raporu aldı.

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı tarafından bir yıl sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Altay'a, burada ise yüzde 39'luk engelli raporu verildi.

RAPOR DEĞİŞİNCE MAAŞ KESİLDİ

Rapor, SGK Sağlık Kurulu tarafından ise yüzde 36 olarak güncellendi. Altay, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aksaray İl Müdürlüğünce yapılan emeklilik işlemlerinde, son alınan rapor yerine yüzde 48'lik rapor göz önüne alınarak emekli edildi. Yaklaşık 7 yıldır yaşlılık aylığı alan Altay'ın maaşı, 3 ay önce yapılan maluliyet dosyaları incelemesinde raporunun yüzde 36 olduğunun ortaya çıkması üzerine kesildi.

"Kurum hatası" denilerek 7 yıl boyunca aldığı maaştan, erken emekli olduğu dönem olan 5 yıla ait 67 bin lira tutarındaki aylığı geri vermesi istenen Altay, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.

"7 YILDIR MAAŞIMI ALIYORUM"

Altay, yaptığı açıklamada, emeklilik işlemlerinde yapılan hata nedeniyle maaşının kesildiğini söyledi. Altay, 24 yıl 6 ay Bağkur primini ödediğine değinerek, şöyle konuştu:

"25 yılı doldurduktan sonra, emekli olmak için 5 yıl yaşı bekleyecektim. Normalde 48 yaşında emekli olacaktım. Fakat SGK'ya gittiğimde, engelli olduğum için vergi indirimi raporuyla hem erken emekli olacağım hem de 6 aylık primi ödemeyeceğim söylendi. Vergi dairesine gidip raporu aldım. Bir yıl sonra Kayseri'de bir daha sağlık muayenesinden geçtim. Orada da yüzde 36'lık rapor verdiler. Fakat daha sonra yüzde 48'lik raporu baz alarak beni emekli ettiler. 7 yıldır maaşımı alıyordum."

"MAAŞIMI BİR GÜN VERİRİM DİYE BİRİKTİRMEDİM Kİ"

Altay, kurumun hatalı işlem yaptığının sonradan anlaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Evime gelen postacı maaşımın iptal olduğuna dair evrak getirdi. O an hayatımın şokunu yaşadım. Benden son 5 yılın emeklilik hakkım olan maaşımdan 67 bin lira para isteniyor. Ben gayrimeşru bir şey yapmadım. Kurumun hatası var. Kurumun yaptığı bir hatanın bedelini ödemek zorunda mıyım? Benim suçum ne? Aldığım emekli maaşımı bir gün geri veririm diye biriktirmedim ki. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, bakanımızdan mağduriyetimin giderilmesi için ricada bulunuyorum. Maaşımın tekrar bağlanmasını talep ediyorum. Perişan durumdayım. Bankadan kredi çektim, ödeyemiyorum. 'Avukat tutacaksın, kurumu mahkemeye vereceksin' diyorlar. Avukat tutacak param yok. 'Kalan 6 aylık primini ödersen emekli olacaksın' deniliyor. Nereden alıp yatıracağım bilemiyorum. Kurumun yaptığı hatayı telafi etmesini, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

İNCELEME İÇİN MÜFETTİŞ

SGK Aksaray Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kurumsal bir hatanın söz konusu olduğu, bu nedenle de Altay'dan son 5 yılın maaş bedelinin talep edildiği belirtildi.

Borcun 2 yıl içinde ödenmesi durumunda herhangi bir gecikme zammının uygulanmayacağı vurgulanan açıklamada, tekrar aylık bağlanabilmesi için Altay'ın 175 günlük prim ödemesi yapması gerektiği, konuyla ilgili incelemenin yapılması için müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada