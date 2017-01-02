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sgk muayene katkı paylarına zam yaptı

SGK MUAYENE KATKI PAYLARINA ZAM YAPTI

Sosyal Güvenlik Kurumu yeni yılda muayene katkı paylarına zam yaptı. Son zamla birlikte yüzde 20 – 60 arasında zamlanan muayene katkı payları vatandaşın sırtına yeni bir yük ekledi.

Tarih : 02 Ocak 2017, 13:06
Puan Ver : Sgk Muayene Katkı Paylarına Zam Yaptı(5/10)6


Sosyal Güvenlik Kurumu muayene katkı payına zam yaptığını açıkladı. Vatandaşlar ve Eczacı İşverenler Sendikası yapılan zamma tepki verdi.



Son yapılan zamlarla birlikte vatandaşın cebinden çıkan muayene katkı payı tutarı yükselmiş oldu. Peki, yeni muayene katkı payları ne kadar oldu? Zamlı tarifeye göre emekli ve çalışan vatandaşlar artık devlet hastanelerinde muayene olduklarında 5 TL yerine 6 TL'lik katılım payı ödemek zorunda kalacak. Araştırma hastanelerindeki durum ise % 40'lık bir artışla 5 TL'den 7 TL'ye yükseldi. Üniveriste hastanesinde muayene olan vatandaşlar ise yüzde 60'lık bir zamla karşı karşıya kalarak 8 TL'lik katılım ücreti ödemek zorunda!



Zamlara vatandaşlardan tepkiler gelirken Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı da konuyla ilgili bir acıkama yaptı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara bu zammın fazla olduğunu dile getiren Genel Başkan, söz konusu zammın Resmi Gazetede yayımlanarak yeni yılın ilk gününden itibaren hayata geçirildiğinin altını çizdi.



Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, eczanelerde muayene katkı paylarının tahsilatının tepkilere yol açtığını da sözlerine ekledi. Vatandaşların katkı payı ödemelerinde haklı olarak eczanelere tepki verdiğini dile getiren Saydan, muayene katkı paylarının eczanelerin kasasına girmediğinin altını çizdi. Genel Başkan Saydan bu konuda eczanelerin sadece tahsil yetkisiyle donatıldığını ve muayene katkı paylarını SGK'nın aldığını da açıklamasına ekledi.



 



 



kaynak:ekonomi7








Etiketler: Sgk  Muayene  Katkı  Paylarına  Zam  Yaptı    haber

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