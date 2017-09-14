SİBER POLİSLER TAKİPTE! SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDENLER YANACAK
Sosyal medyada küfür edenler yandı. Siber polisler, sosyal medya üzerinden sporda şiddeti özendirici paylaşımlarda bulunanların peşine düştü.
POLİS, KÜFÜR VE ŞİDDET İÇERİKLİ MESAJLARI TEK TEK BULACAK
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birim, sosyal medyada kişi ya da takıma küfür eden, hedef gösteren, karşı tarafın maneviyatını zedeleyici söylemlerde bulunan ve grupları galeyana getirme çabasında olan kişi ya da grupların tespiti için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.
757 HESAP TESPİT EDİLDİ
Bu kapsamda, 12 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde bu tür paylaşımlarda bulunan 757 sosyal medya hesabı tespit edildi. İnceleme altına alınan hesaplara ilişkin gerekli çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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