CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "TSK'yı zaafiyete düşürmeyiz" açıklamasında bulunarak "Tezkere, Türkiye'ye yönelik terör örgütlerini kapsayan, terörle mücadeleyi esas alan, Türkiye'ye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmeye yönelik içerikteyse elbette destek vereceğiz. Terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) elini güçlendirecekse elbette evet deriz." dedi.

"ELBETTE DESTEK VERECEĞİZ"

Altay'ın konu hakkındaki göürşleri şöyle:

"Tezkere ne görmedik. En sonki tezkereye, peşinen evet oyu vereceğimizi söylemiştim. Irak ve Suriye'de yaşananlar, AK Parti'nin 10 yıllık uyguladığı politikaların, vahim, trajik sonuçlarıdır. Tezkere, Türkiye'ye yönelik terör örgütlerini kapsayan, terörle mücadeleyi esas alan, Türkiye'ye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmeye yönelik içerikteyse hiç şüpheniz olmasın elbette destek vereceğiz.

"TSK'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEKSE CHP, HEP KABUL OYU VERMİŞTİR"

Biz 2014'te bir tezkereye ret oyu verdik. O tezkere Suriye merkezi yönetimini direkt hedef alan, Suriye, Şam yönetimine savaş ilanı kapsamında bir tezkereydi, ret verdik. Bunun dışında Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine imkan verecek, TSK'nın elini güçlendirecek tezkerelere CHP hep kabul oyu vermiştir zaten. Bu tezkereyi görmediğimiz, içeriğini bilmediğimiz için şu anda söyleyebileceğim; terörle mücadelede TSK'nın elini güçlendirecekse elbette evet deriz."

Kaynak: haberinburada