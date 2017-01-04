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sıcak içecekler dişlerde o problemi tetikliyor!

SICAK İÇECEKLER DİŞLERDE O PROBLEMİ TETİKLİYOR!

Uzmanlar, sıcak içecek ve yiyeceklerin diş ve diş eti problemleri yaşayan kişilerin rahatsızlıklarını tetiklediğine dikkat çekiyor.

Tarih : 04 Ocak 2017, 09:35
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Sıcak içecek ve yiyeceklerin diş problemleri olan ve diş hassasiyeti yaşayanların kâbusu olduğunu belirten Diş Hekimi A. Doğan Bircan ağız ve diş sağlığı hakkında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.



Diş ve diş eti hastalıkları, en önemli sağlık sorunları arasında yer alsa da hayatı doğrudan tehdit etmediği için gereken önemin verilmediğine dikkat çeken Diş Hekimi Bircan, ''Aslında ağızdaki olumsuzlukların; diş sağlığının bozulmasından tutun da sindirimin olumsuz etkilenmesine kadar yol açan olumsuz etkileri bulunuyor.



Dişlerde ve ağızlarda yapısal ve işlevsel herhangi bir bozukluğun olmaması, dişlerin ve ağzın görevlerini tam olarak yapabilmeleri durumu, ağız ve diş sağlığının varlığını gösteriyor'' dedi.



Daha sağlıklı dişler için Diş Hekimi Bircan, şu önerilerde bulundu:



''6 ayda bir diş hekimimizi düzenli olarak ziyaret etmeyi unutmayın. Eksik dişlerinizin tedavisini geciktirmeyin. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın. Aşırı asitli ve şekerli yiyeceklerden uzak durun.



Diş hekiminizin önerdiği sertlikte diş fırçası kullanın ve dişlerinizi önerilen şekilde fırçalayın. Diş ipini düzenli ve doğru bir biçimde kullanın. Bakteri oluşumuna engel olabilmek için diş fırçanızı önerilen düzenli aralıklarla değiştirin.



 



kaynak:sabah



 








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