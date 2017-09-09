SIÇANLAR 14 YAŞINDAKİ FELÇLİ ÇOCUĞUN PARMAKLARINI YEDİ
Fransa'nın Roubaix kentinde uyurken sıçanların saldırısına uğrayan 14 yaşındaki felçli bir kız çocuğu parmaklarını kaybetti.
Fransa'nın Roubaix kentinde uyurken sıçanların saldırısına uğrayan 14 yaşındaki felçli bir kız çocuğu, parmaklarını kaybetti.
225 YARAYA YOL AÇTI
Yerel basında yer alan haberlere göre, evlerinin giriş katında uyuyan Samantha adlı çocuğun yüzünde 45, ellerinde 150, ayaklarında da 30 yara oluştu.
PARMAKLARI DİKİLEMEDİ
Doktorlar, belden aşağısı tutmayan çocuğun kopan parmak uçlarının yerine dikilemediğini söyledi. Samantha'nın babası geçen Cumartesi meydana geldiği belirtilen olaydan sonra ihmalle suçladığı ev sahibine dava açtı.Sıçanların evin bitişiğindeki bir otoparkta bulunan çöplerden geldiği tahmin ediliyor.
KIZLARINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR
İki çocuğu daha olan baba, uyurken her şeyin normal olduğunu, sabah Samantha'yı kanlar içinde bulduklarını söyledi, "Biz üst katta uyuyorduk. Uyandığımızda Samantha'nın kulaklarından kan geliyordu. Beyin kanaması geçirdiğini sandık" dedi.
Sıçanların saldırısının ardından aile başka bir eve taşınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
KUDUZ YOK
Samantha'ya hastanede olası enfeksiyonlara karşı tahliller yapıldı, kuduza rastlanmadı. Sıçanların insanlara saldırması nadir görülen bir durum. Ancak yiyecek bulamayan hayvanların zaman zaman ölüleri yedikleri biliniyor.
Kaynak: haberinburada
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