SİGARADAN NEFRET EDEN İNGİLİZ FUTBOLCU JOHN TERRY'NİN FOTOĞRAFI SİGARA PAKETİNDE KULLANILDI
Chelesa'nin efsane oyuncularından John Terry, sigaradan nefret ettiğini birçok kez belirtmişti. Ancak bir Hint sigara firmasının fotoğrafını 5 yıldır sigara paketlerinde kullanıldığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı.
"SİGARADAN NEFRET EDİYORUM"
Sosyal medyadan o sigara paketini paylaşan İngiliz futbolcu "Sigaradan nefret ediyorum. Bir firma sigara paketlerinde benim resmimi kullanıyor." dedi.
5 YILDIR PAKETLERDE KULLANIYORLAR
Firmanın Hindistan'da kurulan Gold Flake olduğu ortaya çıkarken yaklaşık 5 yıldır paketlerin üzerinde Terry'nin resminin kullanıldığı ortaya çıktı.
"BU FİRMAYLA HİÇBİR ORTAKLIĞIM YOK"
Terry bu firmayla hiçbir şekilde bir ortaklığı olmadığının altını çizerek hakkını arayacağını bildirdi.
Hindistan'dan bir internet kullanıcısı Terry'nin paylaşımının ardından 'Yıllar sonra sonunda John Terry fotoğrafının bir sigara firması tarafından paketlerde kullanıldığını fark etti' diye tweet atarak bu işin uzun zamandır devam ettiğini gözler önüne serdi.
Kaynak: haberinburada
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