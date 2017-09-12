Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde

SİHA'LAR SİVİLLERİ VURDU İDDİASINA CEVAP! BAKAN SOYLU ÖLEN TERÖRİSTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI


SİHA'lar Sivilleri Vurdu İddiasına Cevap! Bakan Soylu Ölen Teröristlerin İsimlerini Açıkladı
Tarih : 12 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : Siha'lar Sivilleri Vurdu İddiasına Cevap! Bakan Soylu Ölen Teröristlerin İsimlerini Açıkladı(6/10)2

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında Meclis Divanı'nı bilgilendirdi.

Güvenlik önlemlerinin konuşulduğu toplantıda Meclis'in açılmasının ardından devreye girecek olan drone sistemi konusunun gündeme gelmesi üzerine TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, "Meclis'te drone istemiyoruz. İnsansız hava araçları insanları öldürüyor" ifadesini kullandı.

BULDAN: AİLEYİ TANIYORUM

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun ortaya attığı iddiaları yeniden gündeme getiren Buldan, Hakkari'deki silahlı İHA'ların (SİHA) sivilleri vurduğunu öne sürerek "Aileyi bizzat tanıyorum" dedi.

SOYLU, TERÖRİSTLERİN İSİMLERİNİ VERDİ

Buldan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, ölenlerin ve öldürülenlerin sivil olmadığını, terör örgütü PKK'lı olduğunu belirtti ve isim verdi. Soylu, öldürülenlerden birisinin isminin Mustafa Tarhan, diğerinin ise "Piro" kod adlı bir terörist olduğunu ve terör örgütü PKK'ya kaydı olduğunu söyledi.

Soylu, ayrıca "Piro kod adlı teröristin bir polisi şehit ettiğini" söyledi.

"MECLİS'E PKK VE DEAŞ TEHDİDİ VAR"

TBMM'de alınan güvenlik önlemlerine yönelik eleştirilere ise Soylu, "Aristo döneminde değiliz, PKK-DEAŞ tehdidi var" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Siha  Lar  Sivilleri  Vurdu  İddiasına  Cevap  Bakan  Soylu  Ölen  Teröristlerin  İsimlerini  
Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER