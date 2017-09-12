SİHA'LAR SİVİLLERİ VURDU İDDİASINA CEVAP! BAKAN SOYLU ÖLEN TERÖRİSTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında Meclis Divanı'nı bilgilendirdi.
Güvenlik önlemlerinin konuşulduğu toplantıda Meclis'in açılmasının ardından devreye girecek olan drone sistemi konusunun gündeme gelmesi üzerine TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, "Meclis'te drone istemiyoruz. İnsansız hava araçları insanları öldürüyor" ifadesini kullandı.
BULDAN: AİLEYİ TANIYORUM
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun ortaya attığı iddiaları yeniden gündeme getiren Buldan, Hakkari'deki silahlı İHA'ların (SİHA) sivilleri vurduğunu öne sürerek "Aileyi bizzat tanıyorum" dedi.
SOYLU, TERÖRİSTLERİN İSİMLERİNİ VERDİ
Buldan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, ölenlerin ve öldürülenlerin sivil olmadığını, terör örgütü PKK'lı olduğunu belirtti ve isim verdi. Soylu, öldürülenlerden birisinin isminin Mustafa Tarhan, diğerinin ise "Piro" kod adlı bir terörist olduğunu ve terör örgütü PKK'ya kaydı olduğunu söyledi.
Soylu, ayrıca "Piro kod adlı teröristin bir polisi şehit ettiğini" söyledi.
"MECLİS'E PKK VE DEAŞ TEHDİDİ VAR"
TBMM'de alınan güvenlik önlemlerine yönelik eleştirilere ise Soylu, "Aristo döneminde değiliz, PKK-DEAŞ tehdidi var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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