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SİİRT VALİSİ AÇIKLADI: PKK'NIN AKMEŞE GRUBU TAMAMEN İMHA EDİLDİ


Siirt Valisi Açıkladı: PKK'nın Akmeşe Grubu Tamamen İmha Edildi
Tarih : 19 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Siirt Valisi Açıkladı: Pkk'nın Akmeşe Grubu Tamamen İmha Edildi(7/10)3

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütünün Akmeşe olarak bilinen grubunun tamamen etkisiz hale getirildiğini belirtti.

12 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Eruh İlçesi ile Akmeşe Köyü kırsal kesiminde geçen hafta düzenlenen ve 12 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği operasyondaki arazi aramalarında, ele geçirilen silah ve mühimmatlar, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Vali Ali Fuat Atik ve İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Belek, silah, techizat ve mühimmatları gazetecilere göstererek tanıttı.

"AKMEŞE GRUBU TAMAMEN İMHA EDİLDİ"

Vali Atik, Akmeşe kırsal kesiminde ele geçirilen malzemeleri sergilediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Daha önceden istihbarat birimlerimizin etkin çalışması sonucunda Akmeşe bölgesinde iki grubun toplantı yapacağını ve ilimizde büyük bir eylem hazırlığı içinde olduklarına dair almış olduğumuz duyum üzerine operasyonlar başlattık. Geçen hafta yapılan operasyon esnasında 12 terörist ölü ele geçirildi. Bu grubun ne kadar önemli olduğunu ele geçirilen malzemeler göstermektedir. Çeşitli ebatlarda uzun namlulu silahlar, el yapımı patlayıcı düzenekleri, bir kısım malzemeler, yani burada olmayan malzemeler de operasyon esnasında tahrip olmuş durumda, onun için buraya getirmedik. Şu anda da arazide arama tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Alay ve Tugay Komutanımız ile birlikte de öğleden sonra bölgeye gideceğiz ve bizzat arama tarama faaliyetlerine nezaret edeceğim. Şunu son söz olarak söyleyebiliriz ki, ilimizde Akmeşe olarak bilinen grup tamamen imha edilmiştir."

Vali Atik'in konuşmasının ardından komutanlar silahları basın mensuplarına göstererek tanıttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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