SİİRT'TE ÇOCUKLARIN ARAZİDE BULUP KÖYE GETİRDİĞİ VARİLDEN ÇIKAN GAZ 30 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ
Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle 30 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi.
VARİLİ AÇAR AÇMAZ FENALAŞTILAR
Köye getirilen varili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.
MADDENİN NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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