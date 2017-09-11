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Siirt'te Çocukların Arazide Bulup Köye Getirdiği Varilden Çıkan Gaz 30 Kişiyi Zehirledi

SİİRT'TE ÇOCUKLARIN ARAZİDE BULUP KÖYE GETİRDİĞİ VARİLDEN ÇIKAN GAZ 30 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle 30 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Tarih : 11 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Siirt'te Çocukların Arazide Bulup Köye Getirdiği Varilden Çıkan Gaz 30 Kişiyi Zehirledi(8/10)4

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi.

VARİLİ AÇAR AÇMAZ FENALAŞTILAR

Köye getirilen varili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.

MADDENİN NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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