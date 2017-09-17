Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!

SİİRT'TE PKK'LI 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!


Siirt'te PKK'lı 9 Terörist Öldürüldü!
Tarih : 17 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Siirt'te Pkk'lı 9 Terörist Öldürüldü!(6/10)2

TSK, terör örgütüne darba üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı öldürüldü.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Sedat Özcan ile Valilikte düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi verdi.

"İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON BAŞLATILDI"

Atik, yapılan çalışmalar sonucunda dün terör örgütü PKK mensuplarından oluşan iki farklı grubun büyük bir saldırı hazırlığı için Eruh ilçesi kırsalında toplantı yapacağı bilgisi üzerine söz konusu bölgede operasyon başlatıldığını söyledi.Atik, bölgede arama faaliyetinin devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

İHA'LARLA DESTEKLENEN OPERASYONDA 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

3. Komando Tugay Komutanlığı başkanlığında oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi koordinesinde jandarma özel harekat timleri, güvenlik korucuları ve 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar tarafından insansız hava aracı (İHA) destekli müşterek operasyon kapsamında 14 kişi olduğu değerlendirilen örgüt mensuplarının tespit edilmesine müteakip F-16'larla yapılan hava harekatında şu ana kadar 2'si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 M-16, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, kanas ile el yapımı patlayıcı, el bombası ve mühimmat dolu çantalar ele geçirildi. Terörle mücadeledeki kararlılık artarak devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Siirt  Te  Pkk    9  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER