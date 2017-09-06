SİLAHLI İHA'LARI ELEŞTİREN CHP'Lİ TANRIKULU'NA BAKANLIKTAN CEVAP: TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKÇİSİ
Milli Savunma Bakanlığı, önce Almanya'da kaçak yaşayan Can Dündar'ın ortaya attığı, dün de CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun basın toplantısıyla dile getirdiği "Silahlı İHA'larla siviller öldürülüyor" iddiasına cevap verdi.
"TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKÇİSİ"
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde, Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarına gölge düşürmek için asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. SİHA'ların terör örgütleriyle mücadeledeki başarılı ve etkin desteğinden rahatsız olan terör örgütü destekçileri; herhangi bir kanıt, delil göstermeksizin afaki söylemlerle terörle mücadelede kullanılan savunma araçlarımızın itibarını sarsmaya çalışmaktadır. Terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarımıza yönelik kasıtlı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. SİHA'larla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir" denildi.
"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR"
Açıklamada, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadelemiz; aralıksız, hız kesmeden, son teknolojik savunma araçlarımızla, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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