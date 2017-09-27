Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgelerinde yarın için fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan öğlen saatlerinde Şile'de hortum meydana geldi. Hortum herhangi bir hasara yol açmadı.

YARIN ÖĞLEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege Denizi'nde yarın (28.09.2017 Perşembe) rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi günü (30.09.2017) akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

ŞİLE'DE HORTUM MEYDANA GELDİ

ŞİLE'de öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Balıkçı Limanı açıklarında aniden oluşan hortum hızla Ağva istikametine doğru ilerledi, herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.

Kaynak: haberinburada