Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

ŞİLE'DEKİ HORTUMUN ARDINDAN KRTİK UYARI: YARIN FIRTINA GELİYOR!


Şile'deki hortumun ardından krtik uyarı: Yarın fırtına geliyor!
Tarih : 27 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Şile'deki Hortumun Ardından Krtik Uyarı: Yarın Fırtına Geliyor!(6/10)2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgelerinde yarın için fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan öğlen saatlerinde Şile'de hortum meydana geldi. Hortum herhangi bir hasara yol açmadı.

YARIN ÖĞLEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege Denizi'nde yarın (28.09.2017 Perşembe) rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi günü (30.09.2017) akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

ŞİLE'DE HORTUM MEYDANA GELDİ

ŞİLE'de öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Balıkçı Limanı açıklarında aniden oluşan hortum hızla Ağva istikametine doğru ilerledi, herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şile  Deki  Hortumun  Ardından  Krtik  Uyarı  Yarın  Fırtına  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER