SİLİKON VADİSİ'NDE SAVAŞ HAZIRLIĞI
ABD'nin teknoloji devleriyle ünlü Silikon Vadisi'ndeki milyonerler, savaş senaryolarına karşı kendilerine nükleer silahlara bile dayanıklı yeraltı sığınakları yapmaya başladı.
Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi firmalara ev sahipliği yapan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'nin zengin sakinlerini, sığınak telaşı sardı. ABD basınına göre teknoloji firmalarında üst düzey görevlerde bulunan zenginler, yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler yüzünden işlerini kaybeden kişilerin ayaklanabileceğini düşünüyor. Patlama noktasına gelen bu kişilerin ilk hedefinin dünya teknolojisinin kalbinin attığı Silikon Vadisi olacağı tahmin ediliyor.
Linkedin'in kurucularından Reid Hoffman "Birkaç motosikletim, birçok silahım ve bol miktarda mermim var. Gıda da stokladım. Evimin altında uzunca bir süre idare edebilirim" dedi.
kaynak:türkiyegazetesi
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