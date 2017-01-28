Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

silikon vadisi'nde savaş hazırlığı

SİLİKON VADİSİ'NDE SAVAŞ HAZIRLIĞI

ABD'nin teknoloji devleriyle ünlü Silikon Vadisi'ndeki milyonerler, savaş senaryolarına karşı kendilerine nükleer silahlara bile dayanıklı yeraltı sığınakları yapmaya başladı.

Tarih : 28 Ocak 2017, 12:04
Puan Ver : Silikon Vadisi'nde Savaş Hazırlığı(7/10)6


Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi firmalara ev sahipliği yapan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'nin zengin sakinlerini, sığınak telaşı sardı. ABD basınına göre teknoloji firmalarında üst düzey görevlerde bulunan zenginler, yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler yüzünden işlerini kaybeden kişilerin ayaklanabileceğini düşünüyor. Patlama noktasına gelen bu kişilerin ilk hedefinin dünya teknolojisinin kalbinin attığı Silikon Vadisi olacağı tahmin ediliyor.



Linkedin'in kurucularından Reid Hoffman "Birkaç motosikletim, birçok silahım ve bol miktarda mermim var. Gıda da stokladım. Evimin altında uzunca bir süre idare edebilirim" dedi.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Silikon  Vadisi  Nde  Savaş  Hazırlığı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER