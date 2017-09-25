Geçtiğimiz günlerde İrma Kasırgası mağdurlarını ziyaret etmek için Florida'ya giden Melania Trump'ın, afet bölgesine yüksek ve 12 cm sivri topuklu Manolo Blahnik'leriyle ayak basması sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

DUYARSIZLIK OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

46 yaşındaki eski model ve mücevher tasarımcısının giydiği kıyafet ve 600 dolar değerindeki "stiletto"ları tercih etmesi "duyarsızlık gösterisi" olarak nitelendirilmişti.

TERCİHİ YİNE OLAY OLDU

Şimdi de First Lady'nin Boys and Girls Club of Washington'a üye olan öğrencilerle olan buluşmasındaki tercihi polemik konusu oldu.

BİN 380 DOLARLIK GÖMLEK GİYDİ

Öğrencilerle Beyaz Saray'ın bahçelerinde sebze toplayan Melania Trump, bu sefer de 1380 dolarlık Balmain gömleğiyle tarımcılığa el atınca hedef oldu.

OBAMA'NIN EŞİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Öğrencilerle birlikte Beyaz Saray'ın bahçesinde tarımla uğraşmak, Michelle Obama'nın ilk olarak 2009 yılında gerçekleştirdiği bir projeydi. Melania Trump'ın tercihi sonrası, Michele Obama'nın bu etkinliğe en konforlu ve fiyat olarak en uygun giyiseleriyle katılması gündeme geldi ve örnek gösterildi.

Melania Trump böyle görüntülenmişti;

Kaynak: haberinburada