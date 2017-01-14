SİNAN AKÇIL İLE OTİLİA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Justin Bieber'ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez'i terk ettiğini açıklayan Sinan Akçıl, aradığı aşkı Romanya'da bulmuştu.
Justin Bieber'ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez'i terk ettiğini açıklayan Sinan Akçıl, aradığı aşkı Romanya'da bulmuştu. Ebru Şallı'dan ayrıldıktan sonra yurtdışına açılan popçu, bir süredir birlikte olduğu Rumen şarkıcı Otilia ile ilk kez objektiflere yakalandı.
Habertürk'te yer alan habere göre; cihangir'deki Hazine'de geç saatlere kadar eğlenen Sinan Akçıl ile Otilia, mekan çıkışında görüntülendi.
Mekandan aynı ciple ayrılan ikili, flaşlar patlayınca panikledi. Akçıl, eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı.
Gazetecileri atlatmak için kuralları hiçe sayıp aşırı hız yapan şoför, Maslak'ta özel bir siteye girerek izini kaybettirdi.
kaynak:milliyet
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