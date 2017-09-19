SİNAN ÇETİN, TEKLİF GÖTÜRDÜĞÜ KİBARİYE'NİN İSTEDİĞİ PARAYI DUYUNCA ŞAŞTI KALDI
Sinan Çetin, yeni dizisi için Kibariye'ye teklifi götürdü. Ünlü şarkıcı, bölüm başına 100 bin TL isteyince Çetin, şaştı kaldı.
Efsanevi 'Perihan Abla' dizisinin yeni versiyonundaki Perihan Abla rolü için Kibariye'ye teklif götüren Sinan Çetin, Kibariye'nin bölüm başına 100 bin TL istediğini duyunca şoke oldu.
PROJE RAFA KALKTI
Kibariye'nin "Ben evli, çocuklu bir kadınım. Neredeyse her hafta sonu sahnem var. Bölüm başı 100 bin TL verirseniz kabul ederim, yoksa olmaz" cevabını üzerine ünlü yönetmen dizi projesini şimdilik rafa kaldırdı
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar