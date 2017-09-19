Sinan Çetin, yeni dizisi için Kibariye'ye teklifi götürdü. Ünlü şarkıcı, bölüm başına 100 bin TL isteyince Çetin, şaştı kaldı.

Efsanevi 'Perihan Abla' dizisinin yeni versiyonundaki Perihan Abla rolü için Kibariye'ye teklif götüren Sinan Çetin, Kibariye'nin bölüm başına 100 bin TL istediğini duyunca şoke oldu.

PROJE RAFA KALKTI

Kibariye'nin "Ben evli, çocuklu bir kadınım. Neredeyse her hafta sonu sahnem var. Bölüm başı 100 bin TL verirseniz kabul ederim, yoksa olmaz" cevabını üzerine ünlü yönetmen dizi projesini şimdilik rafa kaldırdı

Kaynak: haberinburada