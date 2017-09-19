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Sinan Çetin, Teklif Götürdüğü Kibariye'nin İstediği Parayı Duyunca Şaştı Kaldı

SİNAN ÇETİN, TEKLİF GÖTÜRDÜĞÜ KİBARİYE'NİN İSTEDİĞİ PARAYI DUYUNCA ŞAŞTI KALDI

Sinan Çetin, yeni dizisi için Kibariye'ye teklifi götürdü. Ünlü şarkıcı, bölüm başına 100 bin TL isteyince Çetin, şaştı kaldı.

Tarih : 19 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Sinan Çetin, Teklif Götürdüğü Kibariye'nin İstediği Parayı Duyunca Şaştı Kaldı(5/10)1

Efsanevi 'Perihan Abla' dizisinin yeni versiyonundaki Perihan Abla rolü için Kibariye'ye teklif götüren Sinan Çetin, Kibariye'nin bölüm başına 100 bin TL istediğini duyunca şoke oldu.

PROJE RAFA KALKTI

Kibariye'nin "Ben evli, çocuklu bir kadınım. Neredeyse her hafta sonu sahnem var. Bölüm başı 100 bin TL verirseniz kabul ederim, yoksa olmaz" cevabını üzerine ünlü yönetmen dizi projesini şimdilik rafa kaldırdı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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