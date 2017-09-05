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SİNCAR'DA PEŞMERGEYİ TAŞIYAN OTOBÜSE DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRIYI PKK GERÇEKLEŞTİRMİŞ


Sincar'da Peşmergeyi Taşıyan Otobüse Düzenlenen Bombalı Saldırıyı PKK Gerçekleştirmiş
Tarih : 05 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Sincar'da Peşmergeyi Taşıyan Otobüse Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Pkk Gerçekleştirmiş(9/10)5

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde Peşmergeleri taşıyan aracı hedef alan bombalı saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği belirtildi.

"DEAŞ'IN DEĞİL PKK'NIN KONTROL ETTİĞİ BÖLGE"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Batı Dicle Emniyet Müdürü Aşti Koçer yaptığı açıklamada, "Peşmerge güçlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Bomba, DEAŞ değil, PKK'nın kontrol ettiği bölgeden getirilmiş ve PKK tarafından geçişten kısa süre önce yol kenarına yerleştirilmiş." dedi.

"PEŞMERGENİN NÖBETİNİ ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞLER"

Koçer, "Öyle görünüyor ki, PKK militanları Peşmergenin nöbet değişim zamanını önceden öğrenmiş ve Peşmergeler nöbete giderken Sincar sınırında uzaktan kumanda ile bombayı infilak ettirmişler." diye konuştu.

"ÖRGÜTÜN YENİ BİR TAKTİĞİ"

PKK'nın yıllardır Türkiye'de asker ve siviller için uyguladığı bu terör yönteminin kendileri için "yeni bir taktik" olduğunu ifade eden Koçer, bu tür olaylara karşı önlem alacaklarını söyledi.

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 15 Peşmerge'nin hastanede tedavisi sürüyor.

12 PEŞMERGENİN YARALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Peşmerge Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden daha önce yapılan açıklamada, Peşmerge güçlerini taşıyan servis aracının, Sincar ilçesine bağlı Mişerfe-Naim bölgesi arasından geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirildiği ifade edilmişti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bilgi içermeyen açıklamada 12 Peşmerge'nin yaralandığı kaydedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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