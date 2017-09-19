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Singapur, Sandık Başına Gitmeden İlk Kadın Cumhurbaşkanını Seçti!

SİNGAPUR, SANDIK BAŞINA GİTMEDEN İLK KADIN CUMHURBAŞKANINI SEÇTİ!

Singapur'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek aday olan Halimah Yacob, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Yacob, tek aday olduğu için oy atma işlemine başvurulmadı.

Tarih : 19 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Singapur, Sandık Başına Gitmeden İlk Kadın Cumhurbaşkanını Seçti!(9/10)5

Singapur'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ilk yaşandı. Tek aday olan Halimah Yacob, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

KOMŞU ÜLKELERDEN TEBRİK MESAJLARI YAĞIYOR

Eski Singapur Parlamentosu Başkanı ve azınlık Malay Müslümanlarından olan 62 yaşındaki Cumhurbaşkanı Halima Yacob, perşembe günü Istana Sarayı'nda düzenlenen yemin töreni sonrası görevine başladı. Eski Cumhurbaşkanı Tan Chuan-Jin'den görevi devralan Yacob, 47 yılın ardından seçilen ilk Malay Müslüman cumhurbaşkanı oldu. Ayrıca ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı da olan Yacob'a ülkenin başbakanından ve komşu ülkelerden tebrik mesajları yağdı.

BÜYÜK BİR HALK DESTEĞİYLE KARŞILAŞTI

Yaptığı bir konuşmada tüm Singapurluları kendisine destek olmaya ve beraber çalışmaya davet eden Cumhurbaşkanı Yacob, büyük bir halk desteğiyle karşılaştı. Yacob, "Ben burada hiçbir ırkı temsil etmiyorum; ırk, dil ve din ayrımı olmadan hepinizin cumhurbaşkanıyım" dedi.

OY KULLANILMADAN CUMHURBAŞKANI OLDU

Diğer rakipleri aday olma şartlarını yerine getiremediklerinden dolayı tek başına aday olan Halimah Yacob, oy atma işlemi yapılmadan cumhurbaşkanı seçildiği için bazı tepkilere maruz kalmıştı. Siyah giysiler içerisindeki bazı protestocular, Hong Lim Parkı'nda cumhurbaşkanına karşı sessiz protesto eylemi düzenlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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