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SİNGAPUR'DA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI: 7 KİŞİ KURTARILDI, 5 KİŞİ KAYBOLDU


Singapur'da İki Gemi Çarpıştı: 7 Kişi Kurtarıldı, 5 Kişi Kayboldu
Tarih : 13 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Singapur'da İki Gemi Çarpıştı: 7 Kişi Kurtarıldı, 5 Kişi Kayboldu(10/10)6

Singapur açıklarında iki geminin çarpışması sonucu 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

İKİ GEMİ, SİNGAPUR AÇIKLARINDA ÇARPIŞTI

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresinden (MPA) yapılan açıklamada, Endonezya bandıralı bir tanker ile Dominik Cumhuriyeti bandıralı tarama gemisinin Singapur açıklarında çarpıştığı duyuruldu.

7 ÇİNLİ KURTARILDI, 5 KİŞİ ARANIYOR

Açıklamada, kaza sonucu alabora olan tarama gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ü Çinli, biri Malezyalı olmak üzere 5'inin kaybolduğu, 7 Çinlinin yaralı kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ ARAMA BAŞLATILDI

Tanker gemisinin ise zarar gördüğü ancak mürettebatını oluşturan 26 Endonezyalının sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, helikopter destekli ekiplerin kayıpları arama kurtarma çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Bu arada, kazanın ardından Singapur Boğazı'ndaki nakliye trafiğinde herhangi bir aksama olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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