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SINIRDA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK! CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NA 10 TANK SEVK EDİLDİ


Sınırda Olağanüstü Hareketlilik! Cilvegözü Sınır Kapısı'na 10 Tank Sevk Edildi
Tarih : 21 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Sınırda Olağanüstü Hareketlilik! Cilvegözü Sınır Kapısı'na 10 Tank Sevk Edildi(10/10)6

Hatay'da Cilvegözü Sınır Kapısı'nda askeri hareketlilik dikkat çekiyor. TSK'nın sınıra gönderdiği tanklar Cilvegözü Sınır Kapısı'na sevk edildi.

10 TANK SINIR KAPISINDA YERİNİ ALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderdiği araçlardan 2'si Hassa 8'i Reyhanlı ilçesine gönderildi. TSK çeşitli birliklerinden karayolu ile 2'si Hassa, 8'i Reyhanlı ilçesine olmak üzere 10 tank polisin güvenlik önlemleri altında Cilvegözü Sınır Kapısı'na sevk edildi.

SEVKİYAT DEVAM EDECEK

Tankların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderildiği belirtildi. Askeri araç sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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