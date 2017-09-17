ŞİRİN KERTENKELE BÜYÜMESİNE RAĞMEN ANNESİNİN SIRTINDAN İNMİYOR
Yavruyken edindiği alışkanlığı büyüyünce de devam ettiren kertenkelenin annesinin sırtından inmemesi izleyenleri güldürdü.
Yavru kertenkele büyümesine rağmen annesinin sırtından inmeyince, ortaya komik görüntüler çıktı.
ANNESİNİN SIRTINDAN İNMİYOR
Sahibi tarafıdan çekilen görüntülerin ilkinde 1 aylık diğerindeyse 8 aylık olan kertenkelenin alışkanlıklarından vaz geçmediği görülüyor. Yavruyken annesinin sırtından inmeyen kertenkele, üyümesine rağmen hala ayı alışkanlığı sürdürünce, annesi suyun içinde zor anlar yaşadı.
Kertenkelenin yavruyken edindiği alışkanlığı büyüyünce de devam ettirmesi komik görüntülere yol açtı.
Kaynak: haberinburada
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