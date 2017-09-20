Siber Güvenlik Yasası'yla saldırılara karşı güvenlik açıklarını kapatmayan şirketlere yaptırımlar geliyor. Ayrıca kurum ve şirketlerin siber uzman istihdam etmesi de zorunlu olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın hazırladığı "Siber Güvenlik Yasa Tasarısı"nın ayrıntıları netleşmeye başladı. Tasarıya göre Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'lerin işlevinin yasa ile daha da artırılması öngörülürken, siber saldırılara karşı güvenlik açıklarını kapatmayan şirketlere de çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın etkin denetim, sır saklama yükümlülüğü, siber olaylara müdahale ekiplerinin görevleri, operasyon merkezleriyle Kamu-Net uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içeren 'Siber Güvenlik Yasa Tasarı'nı hazırlamıştı.

"USOM" ÇATI OLACAK

Edinilen bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde görev yapan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'lerin işlevinin yasayla daha da artırılması gündeme gelecek. Siber saldırıların yaşanmasında anında devreye girerek saldırıyı bertaraf etmeyle görevli olan USOM bu konuda çatı görevini üstlenecek. Tüm SOME'ler USOM'la anında bilgi paylaşımı ve mücadelede ortak hareket etme noktasında USOM'un emrine girecek.

SIRLARI SAKLAMAK ZORUNDA

Öte yandan siber uzman olarak kurumlarda görev yapacak kişilere bulundukları kurumların sırlarını saklaması için de yasal altyapı da hazır bir hale getirilecek. Kurumun tüm bilgilerine erişme imkanı olacak söz konusu kişilerin kurumlarla ilgili herhangi bir bilginin sızması ya da güvenlik açığı oluşumunda sorumlu tutulmaları sağlanarak, sistemlerin güvenliği sağlanacak. Siber uzmanlara ilişkin denetleme faaliyetlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yürütecek.

AÇIKLARI KAPATACAKLAR

Yasayla saldırılara karşı güvenlik açıklarını kapatmayan şirketlere de yaptırım uygulanacak. Tasarının yasalaşması sonrasında tüm kurum ve şirketlerin siber uzman istihdam etmesi de zorunlu olacak. Kamuda ise görev yapması için bin kişilik siber uzman ordusu için kadro ihdası yapılacak.

CEZALAR ARTIRILABİLİR

Şu anda mahkeme kararıyla terör içerikli siteleri engelleyen ve terör propagandası yapan kişilerin tespitini yapan BTK'nın da daha etkin rol üstleneceği öğrenildi. Buna göre, DEAŞ, PKK, FETÖ gibi sosyal medya ve interneti etkin kullanan terör örgütlerine destek veren kişilerin anında tespiti ile bu kişilerin cezalandırılması sağlanacak. Cezai yaptırımların da artırılması gündemde. (Akşam)

Kaynak: haberinburada