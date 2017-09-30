ŞIRNAK'TA ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 ASKER YARALANDI
Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı.
Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden bu yana devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor.
ÇATIŞMA ÇIKTI, 2 ASKER YARALANDI
Bölgede insansız hava araçları ile tespit edilen 5 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği operasyonun ardından devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında başka bir grup teröristle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı.
YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan 2 asker bölgeye istenen helikopterle Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirildi. Helikopterden indirilen askerler hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, bölgedeki operasyonların hava destekli olarak devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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