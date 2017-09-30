Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden bu yana devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor.

ÇATIŞMA ÇIKTI, 2 ASKER YARALANDI

Bölgede insansız hava araçları ile tespit edilen 5 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği operasyonun ardından devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında başka bir grup teröristle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı.

YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan 2 asker bölgeye istenen helikopterle Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirildi. Helikopterden indirilen askerler hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, bölgedeki operasyonların hava destekli olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada