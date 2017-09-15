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Şırnak'ta Tutuklanan Fransız Gazeteci Tahliye Edildi

ŞIRNAK'TA TUTUKLANAN FRANSIZ GAZETECİ TAHLİYE EDİLDİ

Şırnak'ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau tahliye edildi.

Tarih : 15 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Şırnak'ta Tutuklanan Fransız Gazeteci Tahliye Edildi(10/10)6

Şırnak'ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau tahliye edildi. Fransız gazeteci sınırdışı edilecek.

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Kaynak: haberinburada



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