ŞIRNAK'TA TUTUKLANAN FRANSIZ GAZETECİ TAHLİYE EDİLDİ
Şırnak'ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau tahliye edildi.
Şırnak'ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau tahliye edildi. Fransız gazeteci sınırdışı edilecek.
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Kaynak: haberinburada
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