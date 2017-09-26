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ŞİRVAN BARZANİ: İSRAİL'E VE NETANYAHU'YA MÜTEŞEKKİRİZ


Şirvan Barzani: İsrail'e ve Netanyahu'ya müteşekkiriz
Tarih : 26 Eylül 2017, 01:50
Puan Ver : Şirvan Barzani: İsrail'e Ve Netanyahu'ya Müteşekkiriz(5/10)1

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani'nin yeğeni general Şirvan Barzani, İsrail'in kendilerine sadece siyasi destek verdiğini ifade etti.

"NETANYAHU'YA MÜTEŞEKKİRİZ"

Sputnik'e demeç veren Barzani, İsrail ile ortak sınıra ve ortak hava sahasına sahip olmadıklarını bu nedenle bu ülkeden askeri yardım almadıklarını kaydederek, sunulan siyasi yardım için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya müteşekkir olduklarının altını çizdi.

"İSRAİL'İN SUNDUĞU YARDIMLARI UNUTMAYACAĞIZ"

İsrail'in yardımını önemsediklerini de kaydeden Barzani, "Bugün son derece zor bir durumda bulunuyoruz. Bu, Kürt tarihinde bir geçiş süreci ve gelecekte bize bu süreçte ciddi yardım sunanları unutmayacağız. İsrail de bunların arasında" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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