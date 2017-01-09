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şişmanlık ameliyatıyla ilgili yanlış bilinen o gerçek!

ŞİŞMANLIK AMELİYATIYLA İLGİLİ YANLIŞ BİLİNEN O GERÇEK!

şişmanlık ameliyatıyla ilgili yanlış bilinen o gerçek!

Tarih : 09 Ocak 2017, 12:51
Puan Ver : Şişmanlık Ameliyatıyla İlgili Yanlış Bilinen O Gerçek!(6/10)4


HER ŞİŞMAN AMELİYAT EDİLMEZ



Şişmanlık Ameliyatları sonrası ortaya çıkabilen "Ölümler" ve "Olumsuz Durumlar" dikkatleri yeniden bu konuya çekti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu "Şişmanlık Tedavisinde Ameliyat" konusu ile ilgili uyarılarda bulundu.



ŞİŞMANLIK SALGINI



Şişmanlığın Salgın kabul edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Kişiler hem çok yemek yemeyi, hem az hareket etmeyi ve hem de zayıf olmayı istiyor. Bu da onları hemen ve çabuk düzelme olacak sandıkları "Ameliyat Olma" ihtimaline götürüyor.



ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu "Herkes Her şeyi Hemen olsun" istiyor. Bu mümkün değil. Eskilerin tabiri ile "Acele İşe Şeytan Karışır". Şakası bir yana gerek ameliyat kararının ve gerekse ameliyat hazırlıklarının acele yapılması telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir." Dedi.



ŞİŞMANLIK AMELİYATINA KİM KARAR VERMELİDİR?



Şişmanlık Ruhun, Bedenin ve Sosyal durumun etkilendiği bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Karagözoğlu "Bu süreçlerin tam ve doğru bir şekilde yönetilmesi "Erişkin Doktoru" olarak da ifade edilen İç Hastalıkları Uzmanının sorumluluğundadır. Bu nedenle Şişmanlık için tedavi olmak isteyenler İç Hastalıkları Uzmanının takibine girmelidir." Diyerek uyarılarını sürdürdü.



KİMLER AMELİYAT TEDAVİSİNE ADAYDIR



"Bariyatrik Cerahi" olarak tanımlanan Zayıflama Ameliyatlarının yapılma Kriterleri A.B.D. Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) Konsensus kararlarında belirlendiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu "Bu kararların PÜF NOKTASI ise "CERRAHİ DIŞI TEDAVİLERİN BAŞARISIZ OLMASI" tespitidir. Yani "Ameliyat dışı ihtimal kalmadı" noktasına gelmiş olmak gerekir. Oysa bu süreç günümüzde tam ve doğru uygulanmamaktadır. Hastanın talebi belirleyici olabilmektedir.Bununla beraber Hastaların Psikiyatrik olarak tutarlı olması, Alkol ve İlaç bağımlığının olmaması gerekir. Ameliyatı ve sonrasında gelişebilecek olumsuzluklar konusunda tam ve doğru bilgilendirilmesi gereklidir. Bu bilgilendirme sonrası Hastanın hala İstekli olması da gereklidir. Ameliyatın neden olabileceği "Yaşamı Engelleyecek" Tıbbi Sorunları da olmamalıdır. Kontrolsüz Psikotik ve Depresif bozukluğun olmaması ve Aile-Sosyal çevre desteğinin tam olması da zaruridir.



 



kaynak:sabah








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