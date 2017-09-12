İstanbul Atatürk Havalimanı'nında hava seyrüsefer sistemlerinin kontrolü için yapılan kalibrasyon uçuşu nedeniyle iniş yapacak olan uçaklarda yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın bir pistinde seyrüsefer sistemlerin kontrolü için yapılan kalibrasyon uçuşu sırasında yoğun uçuş trafiği meydana geldi. Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, bu nedenle uçaklar uzun süre tur atmak zorunda kaldı.Uçaklar gecikmeye girerken bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.

"10 DAKİKA İÇİNDE İNMEMİZ GEREKİYOR"

Uzun süre havda tur atan bir uçağın pilotu,Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne,"10 dakika içinde inmemiz gerekiyor yakıtımız yetmeyecek" anonsunda bulunması dikkat çekti.Havada olduğu gibi kalkış yapacak uçaklarda da kuyruklar meydana geldi.Kalkış sırasına giren uçak sayısı 20'yi geçti. Yerdeki uçaklardan da yakıt kritiğine girenler oldu.

KONTROL BELİRLİ PERİYODLARLA YAPILIYOR

Hava seyrüsefer yardımcılarının (HSY'lerin) havadan kontrolü belirli periyodlar da yapılıyor.Elektromanyetik sinyallerin uygun yayılıp yayılmadığı havadan yapılacak kontrollerle anlaşılıyor. Kalibrasyon uçuşunda iletişim frekanslarının, yaklaşma/pist/ taksiyolu ışıklarının da havadan kontrolünü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: haberinburada