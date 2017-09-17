Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor-Sivasspor maçında taraftarlar futbola da gole de doydu.

Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 3'te penaltıdan Kone ile öne geçti: 0-1. 10 ve 23'te 2 kez sahne alan Ankara ekibinin stoperi Numan Çürüksu ev sahibini üstünlüğe taşıdı: 2-1. Bu golden sonra tam anlamıyla Sivasspor fırtınası esti.

İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI

34'te Emre Kılınç ile 45+2 ve 45+5'te Bifouma'nın golleri ile Yiğido ilk yarı sonunda soyunma odasına 4-2 önde girdi. İkinci yarıda iki takım da önemli pozisyonlardan yararlanamadı ve Sivasspor hanesine 3 puan yazdırdı: 2-4.

Bu sonuçla Osmanlıspor 5 maç sonunda 1 puanda kalırken, Sivasspor puanını 6'ya yükseltti.

Kaynak: haberinburada