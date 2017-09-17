SİVASSPOR, DEPLASMANDA OSMANLISPOR'U BOZGUNA UĞRATTI: 4-2
Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u ilk yarıda attığı gollerle 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor-Sivasspor maçında taraftarlar futbola da gole de doydu.
Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 3'te penaltıdan Kone ile öne geçti: 0-1. 10 ve 23'te 2 kez sahne alan Ankara ekibinin stoperi Numan Çürüksu ev sahibini üstünlüğe taşıdı: 2-1. Bu golden sonra tam anlamıyla Sivasspor fırtınası esti.
İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI
34'te Emre Kılınç ile 45+2 ve 45+5'te Bifouma'nın golleri ile Yiğido ilk yarı sonunda soyunma odasına 4-2 önde girdi. İkinci yarıda iki takım da önemli pozisyonlardan yararlanamadı ve Sivasspor hanesine 3 puan yazdırdı: 2-4.
Bu sonuçla Osmanlıspor 5 maç sonunda 1 puanda kalırken, Sivasspor puanını 6'ya yükseltti.
Kaynak: haberinburada
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