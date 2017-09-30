SİVASSPOR ZOR DURUMDAKİ ANTALYA'YA ACIMADI
Süper Ligde Sivasspor, kötü günler geçiren Antalyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti, Hakan Aslantaş attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu.
Süper Lig'in 7. haftasında DG Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı.
Maça çok iyi başlayan yapan Sivasspor'da Hakan Arslan 6., 38. ve 42. dakikalarda 3 gol atarak hat-trick yaptı. Antalyaspor'da Djourou 60. farkı 2'ye indirse de ev sahibi Sivas sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 9'a yükseltirken, Antalyaspor 6 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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