Süper Lig'in 7. haftasında DG Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı.

Maça çok iyi başlayan yapan Sivasspor'da Hakan Arslan 6., 38. ve 42. dakikalarda 3 gol atarak hat-trick yaptı. Antalyaspor'da Djourou 60. farkı 2'ye indirse de ev sahibi Sivas sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 9'a yükseltirken, Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada